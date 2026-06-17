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Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Ö. (18) idaresindeki 02 BC 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ali Ö. ile otomobilde bulunan Ronya Ö. (18), Zübeyde Y. (19), Mehmet T. (18), Mustafa O. (17), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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