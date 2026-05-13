Ankara'da kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bir kamyonet şerit değiştirirken otomobile çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayda otomobil sürücüsü yaralanırken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı