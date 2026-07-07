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Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında Emrah B. idaresindeki 01 BCN 901 plakalı araç ile Kadir U. idaresindeki 01 NN 343 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Kadir U. ile araçta bulunan Nidanur U., Ezgi E. ve Zehra U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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