Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde ağır hasar alan 4 katlı bina gece saatlerinde çöktü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde ağır hasar alan 4 katlı bina gece saatlerinde çöktü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina gece saatlerinde yıkıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, bina enkazında incelemelerde bulunarak arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Yapılan araştırmalarda ölen ya da yaralananın olmadığının tespit edilmesi üzerine binanın enkazı iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı. - ADIYAMAN

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title