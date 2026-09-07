Eskişehir'de Göç Eden Leylekler Dronla Görüntülendi

Göç yolculuğuna Eskişehir'de mola veren leyleklerin havadan dron ile görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte göç yolculuğu başlayan leylekler Eskişehir'de adeta mola verdi. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde ağaç ve çatı üzerlerine konan leyleklerin görüntüsü dron ile havadan görüntülendi. Oldukça fazla sayıda olan leyleklerin görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu. Leyleklerin adeta hayretle kendilerini kaydeden havadaki dronu izlediği göze çarptı. Bir süre Eskişehir'de dinlenen leylekler göç yolculuğuna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı