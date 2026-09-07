Haberler

Eskişehir'de Göç Eden Leylekler Dronla Görüntülendi

Eskişehir'de Göç Eden Leylekler Dronla Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sonbaharın gelişiyle göç yolculuğuna başlayan leylekler, Eskişehir'de mola verdi. Sürüler halinde ağaç ve çatılara konan leylekler, dron ile havadan görüntülendi. Leyleklerin dronu hayretle izlediği anlar hoş manzaralar oluştururken, dinlenen leylekler göç yolculuğuna devam etti.

Göç yolculuğuna Eskişehir'de mola veren leyleklerin havadan dron ile görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte göç yolculuğu başlayan leylekler Eskişehir'de adeta mola verdi. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde ağaç ve çatı üzerlerine konan leyleklerin görüntüsü dron ile havadan görüntülendi. Oldukça fazla sayıda olan leyleklerin görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu. Leyleklerin adeta hayretle kendilerini kaydeden havadaki dronu izlediği göze çarptı. Bir süre Eskişehir'de dinlenen leylekler göç yolculuğuna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Gizli kamera skandalını anlattı! Ayşe Aydın: Organize bir durum var
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın