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Irak'ta şehit düşen Giresunlu askerin naaşı memleketine getirildi

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Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Giresunlu Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, Ordu-Giresun Havalimanına getirildi.

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Giresunlu Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, Ordu- Giresun Havalimanına getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (31) şehit oldu. Ahmet Köroğlu'nun acı haberi, İstanbul Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aslen Giresun ili nüfusuna kayıtlı olan, Şerif Ali ve Fatma çiftinin 3 çocuğunun tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilirken, cenaze aile ve yakınları tarafından karşılandı. Buradaki karşılama törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Ordu Valisi Muammer Erol, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özel, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ilgililer katıldı.

Öte yandan şehidin 10 gün sonra görev süresinin sona ereceği ve sonrasında memleketine dönmek istediği bilgisine ulaşıldı.

16 yıl önce kuzeni de şehit olmuş

Bekar ve 2 kız kardeşi bulunan şehidin kuzeni Talha Köroğlu'nun ise 2008 yılında Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, Giresun Görele ilçe merkezinde yarın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çatakkırı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Köroğlu Giresun Irak Güvenlik Valilik Terör Belediye 3.Sayfa Haberler

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