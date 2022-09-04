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Süper Lig maçında son düdüğün çalmasıyla tribünler karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

3. Sayfa Haberleri

Giresunspor'un kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından tribünlerde olaylar çıktı. Polisi olaya müdahale ederken, bazı taraftarlar da yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü.

Giresunspor-Konyaspor maçının ardından tribünler karıştı

TARAFTARLAR BİRBİRİNE YABANCI MADDE ATTI

Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya başladı. Her iki takımın taraftarlarının birbirine fırlattığı yabancı maddelerden dolayı bazı taraftarlar yaralandı. Polisin tribünlere müdahale ettiği olaylarda yaralanalar ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı.

Polisin müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden önlendi.

Giresunspor-Konyaspor maçının ardından tribünler karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresunspor Konyaspor 3. Sayfa Haberler

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