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Giresun Eynesil'deki tünelde ticari araç kamyonla çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Giresun Eynesil'deki tünelde ticari araç kamyonla çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Giresun'un Eynesil ilçesindeki Eynesil Tüneli'nde hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerine kaldırılırken tünel trafiği yaklaşık yarım saat kapalı kaldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde bulunan tünelde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eynesil ilçesi Boztepe Mahallesi sınırlarında bulunan Eynesil Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Giresun istikametine seyir halinde olan 28 ADG 146 plakalı hafif ticari araç ile 61 AIB 082 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yatarak tünel içerisinde sürüklendi ve tünel duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eynesil Boztepe Limanı'ndan kum alarak Vakfıkebir'e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen kamyonun sürücüsünün ise kazada herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde trafik yaklaşık yarım saat boyunca kapalı kaldı. Eynesil İtfaiyesi ekiplerinin tünel içerisinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasının ardından yol, tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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