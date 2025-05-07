Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Fatoğlu Caddesi ışıklı kavşağında sabah saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çağrılan emniyet ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, emniyet ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Karadeniz sahil yolu ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN