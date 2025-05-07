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Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik bir süre durdu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Fatoğlu Caddesi ışıklı kavşağında sabah saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çağrılan emniyet ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, emniyet ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Karadeniz sahil yolu ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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