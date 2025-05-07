Giresun'da Yangın Faciası: 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş köyü Yukarı mahallede sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde meydana gelen yangında 76 yaşındaki Mustafa Uslu'ya ait evin mutfağında bulunan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Evde yalnız yaşayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler devam ederken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - GİRESUN