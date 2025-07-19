Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü
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Piraziz ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 62 yaşındaki tır şoförü Muhittin Deniz hayatını kaybetti. Kaza, kırmızı ışıkta duran bir tıra çarpılması sonucu meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu, Ordu-Giresun istikametinde ilerlemekte olan 55 AAS 336 plakalı tır, kırmızı ışıkta duran başka bir tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır şoförünü Muhittin Deniz'in (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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