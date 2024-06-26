Giresun'da Tır Otobüse Çarptı: 5 Yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne tır çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Yeni mahalle kavşağında Gürcistan uyruklu Reyaz Choladze yönetimindeki PP 196-B yabancı plakalı tır, kırmızı ışıklarda bekleyen 38 YY 931 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan Hürmüz Ö., Yiğit Alp B., Alp Arslan B., Nihal O. yaralandı. Yaralılar Giresun ve Bulancak ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - GİRESUN