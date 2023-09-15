Giresun'da Oyuncak Maymun İçerisinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Giresun'da polisin A.A'nın evinde yaptığı aramada oyuncak maymun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRESUN'da polisin A.A'nın evinde yaptığı aramada oyuncak maymun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında takibe aldığı A.A.'nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada evde, oyuncak maymun içerisine gizlenmiş metamfetamin, eroin, reçine esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan A.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.