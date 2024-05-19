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Giresun'da otomobil su kanalına devrildi: 2 kişi kayıp, 1 kişi yaralı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobil su kanalına devrildi. Kazada kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı olarak kurtarılan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, dün akşam yaralı kurtarılan 1 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkiinde dün akşam sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı. AFAD, AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında su kanalında din görevlisi olan Burhan Şengül ve Muammer Taşbaşı'nın cansız bedenleri bulundu. Dün akşam kazanın ardından yaralı olarak su kanalından çıkartılan din görevlisi Hakan D'nin ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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