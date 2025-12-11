Haberler

Araç farına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 gözaltı

Araç farına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 gözaltı
Güncelleme:
Giresun Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında düzenledikleri operasyonda araç farı içinde gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe otogarında düzenlenen operasyonda, araç farı içerisine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan sentetik uyarıcı maddeye el konulurken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik takip sonucunda İstanbul'dan gönderilen emanet paketi şüpheli bulunarak kontrol edildi. Yapılan incelemede, paketin içindeki araç farına gizlenmiş halde 130 gram metamfetamin tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
