Araç farına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 gözaltı

Giresun Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe otogarında düzenlenen operasyonda, araç farı içerisine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan sentetik uyarıcı maddeye el konulurken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik takip sonucunda İstanbul'dan gönderilen emanet paketi şüpheli bulunarak kontrol edildi. Yapılan incelemede, paketin içindeki araç farına gizlenmiş halde 130 gram metamfetamin tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GİRESUN