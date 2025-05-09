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Giresun'da Lisede Cinayet: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde eski hükümlü bir hizmetli, okul kantininde çalışan bir kadını ve kız kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giresun'da lisede cinayet: 2 ölü

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde okulun hizmetlisi kantinde çalışan kadını ve onun kız kardeşini silahla vurarak öldürdü

Cinayet şüphelisinin eski bir hükümlü olduğu öğrenildi

GİRESUN - Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun hizmetlisi okulun kantininde çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan Abdullah Turan henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılmadıkları öğrenildi. Kaçan Abdullah Turan'ı yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan Abdullah Turan'ın bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - 3.Sayfa
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