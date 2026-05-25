Kediye çarpmamak için manevra yapınca araç plaja uçtu: 4 yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesinde, sürücünün aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Seyithan I. idaresindeki CE FA 25 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Maden Mahallesi mevkiinde sürücü aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Araç, savrularak Eğrice plajına uçtu. Kazada araçta bulunan Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
