Giresun'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Giresun'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Piraziz ilçesinde bir inşaatın çatısında çalışırken dengesini kaybedip düşen inşaat işçisi Faruk Aktaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde bir inşaatın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli mahallesinde bir inşaatın çatı bölümünde çalışan Faruk Aktaş henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek çatıdan yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı hastaneye kaldırılan Aktaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu nüfusuna kayıtlı olan Faruk Aktaş'ın evli iki çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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