Giresun'da Amca-Yeğen Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Giresun'un Atatürk Meydanı'nda C.S. ile yeğeni Z.S. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada, Z.S. tabancayla amcası C.S.'ye ateş etti.

Ağır yaralanan C.S., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Z.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede meydanda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN