Kestiği ağaç sonu oldu
Giresun'da ağaç kesimi yapan 45 yaşındaki adam, kestiği ağacın altında kaldı. Adam hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde Raşit Altun (45) Kayadibi köyünde ağaç kesim işlemi yapmaya başladı. Altun kestiği bir ağacın altında kaldı.
KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa