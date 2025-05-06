Kestiği ağaç sonu oldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde Raşit Altun (45) Kayadibi köyünde ağaç kesim işlemi yapmaya başladı. Altun kestiği bir ağacın altında kaldı.

KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.