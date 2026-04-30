Giresun'da 18 yaşındaki genci öldüren zanlı tutuklandı

Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları İl Başkanı Utku Konak'ı öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde önceki akşam iki grup arasında yaşanan kavgayı ayırmak isterken taraflardan birinin bıçaklı saldırısına uğrayan Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları İl Başkanı Utku Konak (18), ağır yaralanarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında N.T. isimli şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilen N.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı