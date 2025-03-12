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İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor

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Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'tanık' sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

D Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

"TANIK" SIFATIYLA İFADE VERDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

4 YILA HAPİSLERİ İSTENİYOR

İki oyuncu hakkında bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'tanık' sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıalperen84:

nedense bazı kişilerin yüzünde Hiç nur kalmamış

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Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

korkunun ecele faydası yok seçimlerde yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

niye bu ülkedeki sanatçıların ekseriyeti aykırı olacam diye marksist kominist geçinen sol takımına bağlanmak zorunda

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Haber YorumlarıQuantum:

Boş işler. Milleti 23 yıldır yalan dolan talanla sömürenler ne olucak?

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

4 saat bile ceza yatmazlar. adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konarak serbest bırakılırlar.

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bir yıldız daha kayacak

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Haber Yorumlarıankara:

olmayan şey nasıl kalsın

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Haber YorumlarıSerhat Soydaş:

Sende nur ölçer cihazı mı var?

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Artık neyle uğraşacağızı şaşırdınız

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