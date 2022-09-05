Gezginlerin arabasından eşya çalan 4 kişi yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamp kuran gezginlerin arabasından malzeme çalan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre İlçenin Mezra Kırsal Mahallesi, eski feribot iskelesi mevkiinde kamp kuran 3 gezgini gözlerine kestiren hırsızlar, kampçıların otomobillerinin kenarında kurdukları çadırlarda uyudukları sırada, arabanın kapısını zorla açtı. Otomobilde bulunan değerli eşyaları alan hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kampçılar sabah uyandıklarında, arabalarının kapısının açıldığını ve değerli eşyalarının çalındığını fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde 20 BDA 80 plakalı araç ve içindekilerden şüphelenmesi üzerine arabada ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada çalındığı bildirtilen bir parçanın arabada bulunması üzerine arabada bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorguda, hırsızlık olayına karışan 2 kişinin daha olduğu bilgisine varan jandarma ekipleri, adreslerini tespit ettiği diğer 2 kişiyi de yapılan operasyonla yakaladı. Tespit edilen adres ve araçlarda yapılan aramalarda çalındığı belirtilen malzemeler ele geçirildi ve bu malzemeler sahiplerine iade edildi.

Gözaltında olan 4 şüpheliden 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.