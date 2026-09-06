Germencik'te 13 Yıl 11 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, hakkında 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, hakkında 'binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (24) tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı