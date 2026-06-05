Haberler

Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gercüş ilçesine bağlı çevre yolu kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EJD 623 plakalı otomobil ile 34 EIR 528 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda çevre temizliği yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi

Hakan Safi çok iddialı! "Akşam görürsünüz" diyerek duyurdu

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
İstanbul plajlarında yaz sezonu fiyatları belli oldu! Giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor

İstanbul'da plaj sezonu cep yakacak!
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz

Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor