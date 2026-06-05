Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gercüş ilçesine bağlı çevre yolu kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EJD 623 plakalı otomobil ile 34 EIR 528 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda çevre temizliği yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı