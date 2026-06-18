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Gercüş'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Gercüş'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç ile 72 ACS 685 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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