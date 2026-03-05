Haberler

Batman'da jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yol kontrollerinde, gümrük kaçağı 2 bin 985 paket sigara ve 580 puro ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin 985 paket sigara ve 580 adet puro ele geçirildi.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik yapılan operasyonlarda, 6 farklı araçta arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 2 bin 985 paket sigara ile 580 adet puro ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
