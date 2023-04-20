Gercüş'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Gercüş'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Konak köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 77 AK 175 plakalı otomobil ile 41 K 0770 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Başka sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar Murat B.(44), Engin Ç.(40), Veysi A.(23), Şükrü A.(41), Lazgin Ç.(32), Harun A.ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Veysi A., daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.