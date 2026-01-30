Gercüş'te huzur ve güvenlik toplantısı
Batman'ın Gercüş ilçe Kaymakamı Muhammed Öztaş başkanlığında, ilçenin güvenlik durumu ve 2024-2025 planlamaları değerlendirildi. Güvenliğin artırılması için alınacak önlemler görüşüldü.
Batman'ın Gercüş ilçe Kaymakamı Muhammed Öztaş başkanlığında, ilçenin genel güvenlik durumunu değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği yetkililerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, 2024-2025 yılı planlamaları masaya yatırıldı. İlçedeki mevcut asayiş durumu ve halkın huzurunu sağlamaya yönelik veriler incelendi. Toplantıda gelecek dönemde güvenlik standartlarını artırmak adına alınacak ek önlemler kararlaştırıldı.
Kaymakam Öztaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. - BATMAN