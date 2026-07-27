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Gercüş'te trafik kazası: Yaralanan yok

Gercüş'te trafik kazası: Yaralanan yok
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Batman’ın Gercüş ilçesi çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Batman'ın Gercüş ilçesi çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADT 394 plakalı hafif ticari araç ile 72 AAD 365 plakalı Volkswagen markalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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