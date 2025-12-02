Gençler Kazalı Araçla Hatıra Fotoğrafı Çekildi

Eskişehir'de yan yatan aracı gören bir grup genç, kazalı otomobille hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir'de bir süre önce yaşanan bir kaza ardından yaşanan ilginç anlar dikkat çekti. Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 TY 128 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yattı. İddiaya göre sürücünün olay yerinden ayrıldığı kazanın ardından bir arkadaş grubu, kaza mahalline geldi. Arkadaş grubu içinde kimsenin bulunmadığı yan yatmış araçla hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR