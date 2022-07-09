Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı - Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı Ankara'da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı ANKARA - Ankara'da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İddialara göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık kurban kesim alanında Ali Ünal isimli bir kasap, kesmek istediği dananın darbesiyle yere yığıldı. Baygınlık geçiren genç kasaba kesim alanında hazır bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansa bindirdi. En yakın hastaneye sevk edilen kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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