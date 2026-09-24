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Gemlik'te jandarma okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi, olumsuzluk yok

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Gemlik'te jandarma okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi, olumsuzluk yok
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekipleri, okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan sorgulamalarda olumsuzluk tespit edilmezken, denetimlerin öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamlarının huzuru için aralıksız süreceği bildirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk alanında bulunan okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla sorumluluk bölgelerindeki okul ve okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde okul çevrelerinde güvenlik kontrolleri yapılırken, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları da denetlendi. Ekipler tarafından çok sayıda araç sorgulanırken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinin, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitim ortamlarının huzurunun korunması amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. Yetkililer, okul giriş ve çıkış saatleri yoğunlukta olmak üzere, gün boyu yapılan denetimlerle öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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