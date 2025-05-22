Gemlik'te 75 Yaşındaki Adam Sokakta 53 Yaşındaki Kişiyi Öldürdü

Gemlik'te 75 Yaşındaki Adam Sokakta 53 Yaşındaki Kişiyi Öldürdü
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Gemlik'te 75 Yaşındaki Adam Sokakta 53 Yaşındaki Kişiyi Öldürdü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki M.K., peş peşe ateş ederek 53 yaşındaki Ömer Tunç'u öldürdü. Olay, yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşti ve güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası M.K. kısa sürede gözaltına alındı.

Bir ilçeyi sokağa döken cinayetKentin merkezinde 75 yaşındaki adam peşpeşe silahını ateşledi 53 yaşındaki şahsı onlarca kişinin gözü önünde 7 el ateş ederek öldürdü Cinayet anındaki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki adam, yüzlerce kişinin gözü önünde 53 yaşındaki şahsı tabancayla öldürdü. Sahildeki olay sonrası yüzlerce kişi olay yerine akın ederken, polis şüpheliyi çok geçmeden gözaltına aldı. Olay dün gece 22.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde Malatya'daki 6 Şubat depremi sonrası Gemlik'e gelen ve tostçuluk yapan Ömer Tunç isimli şahsa 7 el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olaydan sonra yaşananlar görgü tanıkları ve güvenlik kamerasına yansıdı.Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
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