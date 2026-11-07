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Gemlik Çarşı Meydanı'nda balıkçı bacasındaki yangın itfaiyeyle kısa sürede söndürüldü

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda bir balıkçı işletmesinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Alevler çarşıda paniğe neden olurken, yangında olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çarşı meydanında ki bir balıkçının bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan alevler çarşı da paniğe neden oldu.

Olay, Gemlik ilçesi, Gemlik Çarşı Meydanı'nda bulunan bir balıkçı işletmesinde meydana geldi. İşletmenin baca kısmını bir anda alevler sarınca çevredekiler harekete geçti. İşletmenin bacasından yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına zamanında müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, itfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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