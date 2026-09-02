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Silivri'de Gemi Çarpışması: 10 Mürettebat Aranıyor

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Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemideki 10 personelle irtibat kesildi. AFAD kriz masası kurarken, arama kurtarma çalışmaları helikopter ve deniz araçlarıyla sürüyor. Mürettebat yakınlarına sağlık ve psikososyal destek sağlanıyor.

Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu irtibat kesilen 10 personeli arama çalışması devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Silivri sahilinde kriz masası kurarken mürettebatın yakınlarına bölgede sağlık, beslenme, barınma psikososyal destek verilmeye başlandı.

Silivri açıklarının saat 18 mil güneyinde, Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. Batan TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemideki 10 personelle henüz irtibat kurulamadı. ALSU isimli tankerin de boş olduğu öğrenilirken, kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edildi. Mürettebatın yakınları sahile gelerek beklemeye başladı. Silivri sahiline de İstanbul Valiliği tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kriz masası kuruldu. Kriz masası Silivri Kaymakamlığınca koordine ediliyor. Mürettebatın yakınlarına bölgede sağlık, beslenme, barınma, psikososyal destek verilmeye başlandı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracının arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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