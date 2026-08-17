Tanker, Gelin Konvoyundan Kaçarken Ormana Uçtu
Gaziantep'te asfalt çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, gelin konvoyuna çarpmamak için manevra yapan tanker kontrolden çıkarak ormanlık alana sürüklendi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, araçta hasar oluştu.
Gaziantep'te gelin konvoyuna çarpmamak için manevra yapan tanker, kontrolden çıkarak ormanlık alana sürüklendi.
Kaza, Gaziantep-Nurdağı E-90 kara yolunun asfalt çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürüldüğü bölgede meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen gelin konvoyunun durması üzerine konvoya çarpmamak için manevra yapan V.T. (26) idaresindeki 73 ABC 244 plakalı tanker kontrolden çıktı. Yol dışına savrulan tanker, ormanlık alana sürüklendi. Kazadan tanker sürücüsü V.T. yara almadan kurtulurken, araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.