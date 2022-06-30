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Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. 3 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağı Fındıklı köyü yakınlarında saat 15.38'te ziraat alanında başlayıp, ormana sıçrayan yangına ilk müdahale saat 15.43'te Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü, Gelibolu Orman İşletme Şefliği 222 nolu bölmedeki ekiplerce yapıldı.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 2 helikopter havadan, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 44 personel de karadan müdahale ediyor. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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