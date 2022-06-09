Gediz Öğretmenevi'nde yangın, 5 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz Öğretmenevi'nde yangın, 5 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gediz Öğretmenevi'nde yangın, 5 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'nın Gediz Öğretmenevi'nin zemin katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Kütahya'nın Gediz Öğretmenevi'nin zemin katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye, Uluoymak Mahallesinde devriye görevinde buluna İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Öğretmenevi zemin katından duman çıktığını fark etti. Yangının ihbar edilmesiyle olay mahalline çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin çabaları ile Öğretmenevinde kalan vatandaşlar binadan çıkarılırken, muhtemel bir facia önlendi. Bu arada, 5 kişinin dumandan etkilendiği ve hastanede ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Yangında Öğretmenevinin zemin katı ile giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Gediz 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title