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Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya-Gediz karayolu Eskigediz Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İsmail Doğan'ın kullandığı 31 HY 910 plakalı araç, Eskigediz Beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Doğan ile Emine Doğan, Filiz Tomata, Mert Tomata, Beren Tomata, Tufenur Tomata ve Enes Tomata sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Doğan, Eskigediz, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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