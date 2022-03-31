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Gediz'de sahte altın ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gediz'de sahte altın ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu araçta 25 adet sahte Ata Altın ile 27 bin 900 TL para ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu araçta 25 adet sahte Ata Altın ile 27 bin 900 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan kuyumculara sahte altın satışı yapılacağı bilgisini alan polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şüpheli şahıslar M.F.Ü ve H.B. içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 25 adet sahte olduğu belirlenen altın ile birlikte 27 bin 900 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Ata Altın, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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