Gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tekirdağ'da gece geç saatlerde boş bir evde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Yangın, gece saatlerinde Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çavuş Sokak'ta kullanılmayan boş bir evde meydana geldi. Sokak sakinlerinin iddiasına göre, son günlerde uyuşturucu kullanan kişilerin mesken tuttuğu 60 yıllık eski ev yine aynı kişiler tarafından gece yarısı yakıldı. Gece saat 01.00 sıralarında boş evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tüm evi saran ve bitişiğindeki eve de sıçrayan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, söndürme ve soğutma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Yangın sırasında ise mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangının çıkış sebebi yapılacak incelemeler sonucu ortaya çıkacak. - TEKİRDAĞ