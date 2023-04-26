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Gebze'de zincirleme kaza, yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Gebze'de zincirleme kaza, yaralılar var Kocaeli'de D-100 Gebze geçişinde çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Gebze'de zincirleme kaza, yaralılar var

KOCAELİ - Kocaeli'de D-100 Gebze geçişinde çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Olay yerine varan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kocaeli'de D-100 Ankara istikameti Gebze mobilyacılar çarşısı önünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine varan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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