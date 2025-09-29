Gebze'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze'de seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ