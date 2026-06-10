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Gebze'de 3 katlı apartmanda korkutan yangın

Gebze'de 3 katlı apartmanda korkutan yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında çamaşır makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, daire ve çatıda maddi hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden apartman sakinleri binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevler çatıya da sıçrarken, zaman zaman şiddetini artıran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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