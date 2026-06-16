Haberler

Kocaeli'de adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi bacaklarından yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Adliye Sarayı önünde bulunan E.A.'ya henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan E.A. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerden biri polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu

Fenerbahçe, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
Batman'da 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 5 kişi tutuklandı

Vahşet 5 yıl sonra aydınlatıldı! Çok sayıda tutuklama var
Deprem sırasında engelli kadını bırakıp kaçtılar

Felaketten geriye kahreden görüntüler kaldı
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu