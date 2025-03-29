Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin

'Yürüyen ölülerin hapishanesi'ne gidip göçmenlere mesaj verdi

Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 50 Bini Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 277'ye yükseldi. Son 24 saatte 25 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 277'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca önceki saldırılarda yıkılan bir binanın enkazından 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybının 921'e, yaralı sayısının 2 bin 54'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralı sayısının 114 bin 95'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.