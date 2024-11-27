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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 44 bini aştı

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 44 bini aştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 33 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam can kaybı 44 bin 282'ye ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 418 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

44 BİNİ GEÇTİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 282'ye, yaralı sayısının ise 104 bin 880'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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