Gazze'deki Can Kaybı 65 Bin'i Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 65 bin 344'e, yaralı sayısı 166 bin 795'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı ve kıtlığın ilan edildiği Gazze Şeridi'nde bilanço günden güne ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 sivilin cansız bedeni ile 220 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 12 bin 785 Filistinlinin öldürüldüğünü, 54 bin 754 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 65 bin 344'e, yaralı sayısının 166 bin 795'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım faaliyetlerinde ölenlerin sayısı 2 bin 523'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 23 kişi yaralandı. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 523'e, yaralananların sayısı 18 bin 496'ya ulaştı" denildi. - GAZZE