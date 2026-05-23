Gazze'de son 48 saatte 7 can kaybı, 29 yaralı

İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 7 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin ise cenazesine ulaşıldı. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 783'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 890'a, yaralı sayısı 2 bin 677'ye yükseldi.

Ayrıca enkaz alanlarında önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 783'e, yaralı sayısı 172 bin 779'a ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı